Вчителям закупили обіцяні 60 тисяч ноутбуків: скільки зекономили

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​МОН спільно з Мінцифрою змогли закупити понад 61 тисячу ноутбуків для вчителів. Кошти, які вдалося зекономити, також підуть на школи.

В планах проєкту "Ноутбук кожному вчителю" до кінця року малипридбати 60 000 одиниць техніки на засадах співфінансування з місцевими громадами.

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Завдяки прозорості процесів та економії коштів якісними та новими ноутбуками відтепер зможуть користуватися 61 628 вчителів.

Дашборді проєкту йдеться про те, що наразі до шкіл доставили лише 57 524 ноутбуки з 62 198 куплених. Там також можна подивитись, як ОДА використовували кошти та за яку ціну купували техніку.

Додамо, що з держбюджету на цей проєкт виділили понад 1,1 мільярда гривень. Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.

Куди підуть зекономлені кошти

За словами Шкарлета, понад 73 мільйона гривень зекономлених коштів уже спрямовано зокрема на:

придбання шкільних автобусів,

забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у школах.

На цю суму можна буде придбати близько 50 автобусів для підвезення школярів до опорних шкіл.

Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку, адже наша мета, – щоб кожен український учитель мав належні умови роботи та можливості для саморозвитку,

– додав Шкарлет.

До слова, раніше Володимир Зеленський пообіцяв, що всіх українських вчителів забезпечать новими ноутбуками. Так, цього року їх отримають понад 60 тисяч педагогів, а вже до 2023 року – кожен вчитель матиме ноутбук.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

​Маємо ще одну перемогу. Спільно з Мінцифрою, у межах національного проєкту “Ноутбук кожному вчителю”, нам вдалося закупити понад 61 тисячу одиниць сучасної техніки.

На початку проєкту до кінця року було заплановано придбати 60 000 одиниць на засадах співфінансування з місцевими громадами. Завдяки прозорості процесів та економії коштів якісною технікою відтепер новими ноутбуками зможуть користуватися 61 628 вчителів.

73 713 200 гривень зекономлених коштів уже спрямовано зокрема на придбання шкільних автобусів та забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у школах. На цю суму можна буде придбати близько 50 автобусів для підвезення школярів до опорних шкіл.

Дякую колегам за спільну та віддану роботу. А насамперед – за отриманий результат. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку, адже наша мета, – щоб кожен український учитель мав належні умови роботи та можливості для саморозвитку.