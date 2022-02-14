Вчителям закупили більше ноутбуків, ніж планувалося: Шкарлет оприлюднив дані

Завдяки проєкту "Ноутбук кожному вчителю" придбали понад 62 тисячі ноутбуків для шкіл. Хоча спочатку планувалося, що педагоги отримають 60 тисяч ноутбуків.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що завдяки командній співпраці МОН, Мінцифри та СБУ процес закупівлі ноутбуків для вчителів був максимально прозорим.

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Середня вартість одного ноутбука склала 17,8 тисячі гривень. Дивіться перелів, скільки ноутбуків отримали педагоги в кожній області – за посиланням.

За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей. Але вдалося закупити 62 674 ноутбуки.

Спільними зусиллями за короткий проміжок часу нам вдалося не просто забезпечити комп’ютерною технікою чимало вчителів, а й перевиконати план. Я впевнений, що це лише початок,

– заявив Шкарлет.

Додамо, що на проєкт "Ноутбук кожному вчителю" з держбюджету виділили 980 мільйонів гривень. Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.

Ноутбуки оснащено всім необхідним для дистанційної роботи вчителя – камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету. Це дозволить зробити навчальний процес сучасним та зручним, незалежно від карантинних обмежень через COVID-19.

Щоб унеможливити корупцію та зробити процес закупівель прозорим, фахівці розробили дашборд, де кожен може контролювати, як ОДА використовують кошти та за яку ціну купують техніку.

Раніше Сергій Шкарлет розповідав, що понад 73 мільйона гривень зекономлених коштів із закупівлі ноутбуків буде спрямовано на:

придбання шкільних автобусів,

забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у школах.

Зокрема, на цю суму можна буде придбати близько 50 автобусів для підвезення школярів до опорних шкіл.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

​В межах національного проєкту "Ноутбук кожному вчителю" відбулись останні прорахунки. За результатом проєкту придбано 62 674 ноутбуки для ЗЗСО. Завдяки командній співпраці МОН, Мінцифри та ДКІБ СБУ процес закупівлі ноутбуків для вчителів був максимально прозорим.

Під час реалізації програми досягнуто співвідношення 1 ноутбук на одного педагогічного працівника, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 403 від 21 квітня 2021 року. За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей.

Питання умов праці вчителів і надалі залишається серед ключових завдань держави. Спільними зусиллями за короткий проміжок часу нам вдалося не просто забезпечити комп’ютерною технікою чимало вчителів, а й перевиконати план. Я впевнений, що це лише початок.