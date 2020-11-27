Вчителі, викладаючи у школах під час карантину, можуть заразитися COVID-19. Але оскільки він не є професійним захворюванням педагогів, то їм не варто розраховувати на додаткове обов'язкове державне страхування у випадку інфікування.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки, який вони надіслали на запит директора однієї зі столичних шкіл Дмитра Ламзи, повідомляє він у фейсбуці.

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У МОН, посилаючись на закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, наголошують, що професійне захворювання виникає саме внаслідок виконання роботи, яка сама по собі є шкідливою (за визначенням), але працівник мусить її виконувати, оскільки це входить до його трудової функції.

Якщо порівнювати з медиками, то до їхньої трудової функції належить обов'язок працювати з людьми, які хворіють на COVID-19. Натомість вчителі та інші педагоги навпаки мають робити все для того, щоб уникати контактів з хворими людьми і дітьми,

– йдеться у длисті

А будь-яка підозра на потенційну присутність в учня COVID-19 має призводити до переведення його на самоізоляцію та дистанційне навчання. "Тому захворювання, отримане під час, а не внаслідок виконання професійних обов'язків, не є професійним захворюванням", – додали в МОН.

Адже встановлення причинно-наслідкового зв'язку між захворюванням і викладанням вчителя є майже неможливим, бо педагоги можуть пересуватися громадським транспортом, відвідувати лікарні, магазини, інші громадські установи тощо.

Водночас у МОН нагадали, що вчителі мають право на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності внаслідок захворювання на коронавірус. Ці виплати здійснюються на підставі листка непрацездатності.

У Міносвіти зазначили, що запровадження додаткового обов'язкового державного страхування вчителям на випадок інфікування COVID-19 потребує внесення змін до законодавства.

До слова, раніше Міносвіти планувало підписати меморандум зі страховими компаніями, щоб забезпечити дітям та працюючим вчителям-пенсіонерам страхування від коронавірусу, оскільки вони входять до групи ризику.