Вчителям доплачуватимуть за ведення шкільного сайту
Джерело:Служба освітнього омбудсмена
Із 1 січня 2022 року вчителі, викладачі та інші працівники у закладах освіти, які відповідають за ведення вебсайту, діловодства та бухгалтерського обліку, отримуватимуть доплату у розмірі 10%.
Це ухвалили у постанові уряду, що набрала чинності 1 січня цього року.
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Скільки доплачуватимуть за ведення сайту
Постанова уряду встановлює 10% доплати вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, котрі відповідають за ведення:
- вебсайту,
- діловодства,
- бухгалтерського обліку.
Нещодавнє впровадження Кабміном – доплати за ведення вебсайту – безперечно, є дуже важливим кроком як для забезпечення функціонування сайту закладу освіти, так і для підтримки працівників, які займаються його наповненням,
– зазначив омбудсмен.
Ця норма визначається як доплата за інші види діяльності, а її нарахування є обов’язковим у всіх закладах освіти.
Але поки незрозуміло, звідки має фінансуватися ця доплата – за кошти з освітньої субвенції чи за кошти місцевих бюджетів. Адже бюджети вже закладені, а доплату потрібно виплачувати.
Чому важливо, щоб відповідальний за ведення вебсайту отримав цю доплату?
- Щоб формувати довіру до закладу освіти, необхідно прозоро висвітлювати його діяльність, а для забезпечення відкритості закладу відповідальній за сайт людині потрібно збирати та публікувати всі необхідні документи.
- Важливе регулярне та оперативне наповнення сайту про актуальні події, досягнення та проблеми в закладі освіти. Це необхідно, щоб комунікувати з учасниками освітнього процесу, громадськістю та владою. Тому відповідальна за сайт людина має "бути включена" в усі процеси та події школи.
- Працівник, який займається веденням сайту, відповідає за його технічне обслуговування. І на це потрібно виділяти фінанси, адже зараз частина закладів освіти створює вебсайти на безплатних ресурсах, де міститься багато реклами.
Заклади освіти можуть найняти IT-фахівця
У школах зазвичай ведення вебсайту перекладаються на педагогів, що відриває їх від основної роботи. Такі функції – затратний за часом процес, який вимагає спеціальних знань та відповідних навичок.
Вебсайт створюється для інформування батьків, учнів та громадськості, тому його необхідно наповнювати, розміщувати інформацію, новини, оголошення тощо. А частину інформації для сайту потрібно створювати власноруч.
Сергій Горбачов зауважив, що встановлення такої доплати – це перший крок. Але все ж школам потрібно найняти окремого ІТ-фахівця, який би займався не лише сайтом, а й іншими важливими цифровими та технічними питаннями:
- наповнювати та підтримувати роботу сайту;
- налаштовувати системи та все необхідне для організації дистанційного та змішаного навчання;
- налаштовувати системи електронних класних журналів та щоденників і постійно вносити до них дані;
- організовувати діловодство в електронній формі, що дозволить зменшити забюрократизованість у закладів освіти тощо.
До слова, у МОН розповіли, як розподіляють освітню субвенцію на школи. За їх словами, це здійснюється на підставі контингенту учнів, який вказують ще у вересні перед плануванням бюджету. Водночас кількість ставок чи фактичний фонд оплати праці вчителів не враховується. Деталі – читайте у статті.