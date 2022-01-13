Це ухвалили у постанові уряду, що набрала чинності 1 січня цього року.

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Скільки доплачуватимуть за ведення сайту

Постанова уряду встановлює 10% доплати вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, котрі відповідають за ведення:

вебсайту,

діловодства,

бухгалтерського обліку.

Нещодавнє впровадження Кабміном – доплати за ведення вебсайту – безперечно, є дуже важливим кроком як для забезпечення функціонування сайту закладу освіти, так і для підтримки працівників, які займаються його наповненням,

– зазначив омбудсмен.

Ця норма визначається як доплата за інші види діяльності, а її нарахування є обов’язковим у всіх закладах освіти.

Але поки незрозуміло, звідки має фінансуватися ця доплата – за кошти з освітньої субвенції чи за кошти місцевих бюджетів. Адже бюджети вже закладені, а доплату потрібно виплачувати.

Чому важливо, щоб відповідальний за ведення вебсайту отримав цю доплату?

Щоб формувати довіру до закладу освіти, необхідно прозоро висвітлювати його діяльність, а для забезпечення відкритості закладу відповідальній за сайт людині потрібно збирати та публікувати всі необхідні документи. Важливе регулярне та оперативне наповнення сайту про актуальні події, досягнення та проблеми в закладі освіти. Це необхідно, щоб комунікувати з учасниками освітнього процесу, громадськістю та владою. Тому відповідальна за сайт людина має "бути включена" в усі процеси та події школи. Працівник, який займається веденням сайту, відповідає за його технічне обслуговування. І на це потрібно виділяти фінанси, адже зараз частина закладів освіти створює вебсайти на безплатних ресурсах, де міститься багато реклами.

Заклади освіти можуть найняти IT-фахівця

У школах зазвичай ведення вебсайту перекладаються на педагогів, що відриває їх від основної роботи. Такі функції – затратний за часом процес, який вимагає спеціальних знань та відповідних навичок.

Вебсайт створюється для інформування батьків, учнів та громадськості, тому його необхідно наповнювати, розміщувати інформацію, новини, оголошення тощо. А частину інформації для сайту потрібно створювати власноруч.

Сергій Горбачов зауважив, що встановлення такої доплати – це перший крок. Але все ж школам потрібно найняти окремого ІТ-фахівця, який би займався не лише сайтом, а й іншими важливими цифровими та технічними питаннями:

наповнювати та підтримувати роботу сайту;

налаштовувати системи та все необхідне для організації дистанційного та змішаного навчання;

налаштовувати системи електронних класних журналів та щоденників і постійно вносити до них дані;

організовувати діловодство в електронній формі, що дозволить зменшити забюрократизованість у закладів освіти тощо.

До слова, у МОН розповіли, як розподіляють освітню субвенцію на школи. За їх словами, це здійснюється на підставі контингенту учнів, який вказують ще у вересні перед плануванням бюджету. Водночас кількість ставок чи фактичний фонд оплати праці вчителів не враховується. Деталі – читайте у статті.