Деталі інциденту

У школі №152 з посиленим вивченням іноземних мов вчитель обзивав учнів у коридорі "поки**ками, негідниками та нещасними тва**ками", та погрожував їм рукоприкладством.

До теми В Одесі вчителя, який силою тягнув учня до директора, звільнили: відео

"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Т*арі нещасні. Ви у мене зараз пісню заспіваєте свою. Ви думаєте, що в цій школі ви будете творити, що хочете? Класного керівника сюди", – кричав педагог.

Дивіться відео, як вчитель обзивав і погрожував учням:

Вчителя відсторонили

Наразі відомо, що скандального вчителя відсторонили від роботи, він перебуває у лікарні. Додамо, що 61-річний чоловік пропрацював у цій школі більшу частину свого життя.

Батьки розповідають, що педагог постійно дозволяв собі неадекватну і непрофесійну поведінку. Так, школярка Єва каже, що хтось із дітей обізвав вчителя, на що той різко та агресивно відреагував.

Про нього розповідають, що він добре викладає, цікаво розповідає про історію, але нестриманий і йому, можливо, потрібна психологічна допомога. Не можна так говорити з дітьми. Це неприпустимо,

– відповіла її мама Олена Новикова.

Що каже директорка школи

Директорка школи №152 Наталя Вітечек розповіла, що вчинок учителя засудили, рішення про подальшу співпрацю з ним ухвалить управління освіти.

"У наказі про оголошення йому догани були вказані пункти, а саме спілкування з дітьми недержавною мовою приниження честі та гідності дітей", – зазначила вона.

Що робити батькам у таких ситуаціях

Якщо ваша дитина потрапила у схожу ситуацію, юристи радять писати скарги на ім'я директора школи, адже це – словесний булінг.

Якщо до керівника школи звернулися батьки чи будь-хто інший з повідомленням про булінг, він має протягом доби повідомити поліцію. Юрист Роман Бондаренко додає, що у вчителя можуть протягом місяця відраховувати близько 20% зарплати.

Якщо він не зробив цього, відбувається приховування, і на директора можуть скласти адміністративне стягнення – штраф або виправні роботи за місцем роботи.

Булінг у школах! У МОН розповіли, що у 2019 році з булінгом стикалася майже кожна третя дитина у світі, а кожен 10 учень став жертвою кіберзалякування. Лише в Україні за минулий рік суди розглянули 300 справ щодо цькування.



Наприклад, нещодавно на Волині вчителька фізики побила школяра. Педагогиня спочатку лаяла учня, після чого схопила за вухо та вдарила по обличчю. Деталі та відео – дивіться тут.