У Дніпровській школі №137 спалахнув скандал. Там батьки учнів вимагають відсторонити від роботи вчительку Вікторію Жданову за її проукраїнську позицію. Педагог розповідає дітям про те, що Росія – країна-агресор, а росіяни вбивають українців.

Джерело: 49000

Все почалося з посту депутатки облради від партії "Громадська сила" Олени Зєєвої. Вона розповіла, що деякі батьки другокласників цієї школи обурюються методами викладання вчительки Вікторії Жданової.

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Педагогиня розповідає дітям на своїх уроках про те, що Росія – ворог і агресор, а також про те, що необхідно спілкуватися українською мовою.

Батьки мають претензії до вчительки, бо вона вчить дітей такому:

Російська мова – мова ворогів;

Хто не говорить українською мовою – ворог України;

Що в Криму вороги;

Що росіяни – вороги, і вони вбивають українців;

Розповідає про жахи, які творив Сталін;

За словами батьків, нібито район міста, де розташована школа, має більшість російськомовних жителів (80%). Через це, вони хочуть замінити викладача, але директорка проти.



Вчителька Вікторія Жданова / Фото зі сторінки у фейсбуці

Але керівниця школи № 137 Ірина Гайдар зізнається, що до викладача претензій з професійної точки зору немає. Навчальний процес організований правильно, а на своїх уроках вона дотримується державної політики і нічого не порушує.

Що учитель каже неправильно? Хто буде заперечувати, що у нас сьомий рік йде війна? На сході досі стріляють і гинуть герої. Те, що викладач прищеплює любов до української мови, я вважаю, це плюс,

– розповідає директорка.

Вона додає, конфлікт виник не між учителем і дітьми, а між викладачем і батьками. Вони вимагають від директорки відсторонити вчительку.

"Ми у патовій ситуації, тепер дитина просить нас говорити з ними українською … інакше ми вороги. Позавчора вчитель провела урок патріотичного виховання на тему війни, хоча була тема прапора, вона її просто перевела на війну. Не подумайте, що ми проти українського, ми проти ненависті до росіян", – пишуть батьки 2-А класу.

Але додамо, що не всі батьки в класі виступають проти методів викладання Вікторії Жданової.