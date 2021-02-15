Вчителя чи вихователя, який заподіє шкоду психічному здоров’ю учня, зокрема вчинить булінг чи аморальний проступок, можуть звільнити з роботи.

Відповідно до рішення Верховного Суду, вчинення вихователем чи вчителем аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи, є підставою для розірвання з ним трудового договору.

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Тому якщо вчитель негідною поведінкою скомпрометував себе перед учнями чи іншими особами, порушив моральні норми чи дискредитував себе як вихователь, він його можуть звільнити з роботи.

Працівники, які виконують виховну функцію, – учитель, педагог, вихователь – зобов’язані бути людьми високих моральних переконань і бездоганної поведінки. Особистий приклад викладача, його авторитет і високоморальна поведінка мають важливе значення у формуванні свідомості молоді,

– кажуть експерти.

Через підстави вчинення аморального проступку чи булінгу можуть звільнити вихователів, вчителів, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів, майстрів виробничого навчання, методистів, педагогічних працівників позашкільних закладів тощо.

Але звільнення не може бути визнано правильним, якщо воно не підтверджено конкретними фактами чи не задокументовано.

До слова, за словаим освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, що у школі неприпустимі методи покарання учнів через цькування, приниження чи побої. Зокрема, неприпустимі і виведення з класу, запотиличники чи стусани.

Випадки булінгу вчителів у школах

У школі в селі Потеличі на Львівщині вчителька декілька разів вдарила по голові шестикласника у присутності всього класу. Педагогиня при цьому казала учню: "Яке ти маєш право? Я підійшла вас розборонити, правда? А не ти маєш до мене говорити "Чого ти сюди прийшла?".

На Рівненщині викладач відверто знущався над підлітками. За запізнення учні змушені присідати 50 разів з обважнювачем — важким металевим муляжем снаряда. Деталі та відео інциденту – дивіться тут.