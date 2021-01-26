Вчительці, яка не носила маску в школі, скасували штраф: вона подала апеляцію і виграла суд

На Рівненщині суд зобов’язав вчительку, яка відмовилася носити маску у школі, сплатити штраф. Але вона подала апеляцію і виграла суд. Тож, її штраф на суму 17 тисяч гривень скасували.

Джерело: "Рівне вечірнє"

Рівненський апеляційний суд закрив провадження у справі про накладення штрафу в на вчительку української мови і літератури у Вараші.

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Чому вчительку оштрафували

Раніше вчителька української мови та літератури ліцею №1 Жанна Тєтєнєва відмовилася носити маску в закладі освіти, через що міський суд оштрафував її на 17 тисяч гривень.

Проте педагогиня все одно відмовилася одягати захисну маску чи щиток.

Я християнка й слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, оскільки Він створив мене за образом та подобою своєю.Тому я відмовляюсь носити ці маски й для мене її вдягти – це смерть,

– заявила вона.

Окрім того, адвокат Жанни Тєтєнєвої подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постанову суду та закрити провадження у справі за відсутністю складу адмінправопорушення.

Яке рішення прийняв суд та що сказали у пресслужбі

Тому 22 січня 2021 року Рівненський апеляційний суд розглянув справу та скасував рішення про штраф. "Постанову Кузнецовського (колишня назва Вараша) міського суду Рівненської області відносно Жанни Тєтєнєвої скасувати, провадження у справі закрити", – йдеться у судовому рішенні. Постанова набирає законної сили одразу після публікації та оскарженню не підлягає.

Натомість прессекретарка Рівненського апеляційного суду Олена Кузменко заявила, що закон, який дозволяє виписувати штраф на таку високу суму, запрацював лише у листопаді, а вчительку оштрафували в жовтні.

Більше того, вона сказала, що таку велику суму штрафу можна виписувати лише посадовій особі, а школа – не є громадським місцем, де потрібно одягати захисну маску.