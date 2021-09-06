Вчительці наскрізь прострелила руку: що відомо про дівчину, яка з арбалета стріляла в школі

У полтавській школі №11 дівчина стріляла з арбалета. Вона поранила двох вчителів, їх вже відвезли до лікарні. Подробиці інциденту – читайте у статті.

Директорка школи №11 Валентина Олійниченко розповіла, дівчина зайшла до однієї з аудиторій на другому поверсі та вистрелила у вчительку та завідувачку школи.

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У школі зловмисницю затримали та викликали поліцію і "швидку".

Педагогів відвезли до лікарні. Навчання у школі триває,

– сказала директорка.

Водночас місцевий телеграм-канал дізнався, що одній з вчителів стріла з арбалету наскрізь пробила руку.

Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.

"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", – написали у соцмережі.

Додамо, що 19-річна дівчина, яка стріляла з арбалету, вчилася у цій школі до 4 класу.

Що відомо про інцидент

6 вересня близько 10:00 дівчина 2002 року народження зайшла на територію школи № 11 та з арбалета поранила двох вчителів.

Її вже допитали правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею № 115 ("Замах на умисне вбивство").

Окрім того, слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

До слова, у Київській школі №97 3 вересня розпилили перцевий балончик. Діти почали скаржитися на кашель та важкість дихання. Тому всіх учнів вивели на вулицю та відпустили додому.