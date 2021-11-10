Експерти запевняють, що лише надавши розголосу ситуації, можна відстояти та захистити права своєї дитини.

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Що відомо про булінг від вчителя

Так, маму школярки Маргариту Жданову занепокоїло, що донька неодноразово приходила зі школи пригнічена, говорячи, що вчителька кричить на дітей.

Жінка – юристка, а тому сказала дитині, щоб вона записала розмову з вчителькою на диктофон. Дитина через якийсь час прислала аудіозапис із записом крику вчителя, там вчителька називала дітей "свинями".

Після цього жінка написала скаргу до директора, департаменту освіти, поліції та освітнього омбудсмена.

Директор тоді відповів... Вони взагалі вигадали юридичне ноу-хау – признати запис не дійсним, бо без згоди вчителя він здійснювався,

– каже жінка.

Проте на цю ситуацію відреагував освітній омбудсмен. Він визначив, що запис цілком правомірний, а адміністрація школи на це відповіла, що проведе тренінги та буде стежити за емоційним станом працівників.

Вчителька згодом пішла зі школи за власним бажанням.

Що робити батькам у випадку булінгу від вчителя

Чи мають право діти фіксувати викладача на аудіо чи відео? Адвокат Роман Бондаренко запевняє, що якщо порушують права людини, то ці порушення можна фіксувати, аби надалі використовувати як захист у суді.

Коли вчитель кричить на дітей, обзиває їх, то це в першу чергу порушення гідності дитини. Це право, яке має кожна людина, зокрема і дитина. Коли вчитель кричить ображає, він порушує права учня,

– каже він.

За його словами, якщо ж провину вчителя доведуть, то йому загрожує дисциплінарне покарання – це догана або навіть звільнення. Крім цього може бути вчитель такий притягнутий до адміністративного покарання за булінг.

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Аби довести автентичність і відповідність аудіо- чи відеозапису, мають провести експертизу, і цим займається суд. Крім записів доказами можуть бути також покази свідків: дітей або батьків, які були присутні.

"Якщо немає зустрічного руху зі сторони директора чи школи, то треба звертатися до журналістів і робити такі випадки публічними. Коли запис, чи аудіо-відео з'являється в соцмережах, на телебачені – директор школи повинен реагувати", – пояснив юрист.

Якщо ж адміністрація школи та управління освіти не реагує, то експерт радить звертатися до Міністерства освіти та писати листи до освітнього омбудсмена.

До слова, у школі на Прикарпатті учням погрожують поставити їх на облік в поліцію, якщо вони не будуть слухати вчителів або глянуть під час уроку в телефон. Батьків обурюють методи, якими директор карає учнів за порушення дисципліни. Деталі – читайте тут.