У деяких країнах нехтування засобами індивідуального захисту під час пандемії COVID-19 карається законом. Так, у Греції одну вчительку, яка відмовилася носити маску під час уроку, засудили до 12 місяців ув'язнення умовного терміну.

Інцидент стався у професійному ліцеї в районі Імітос в Аттиці (Греція). Вчительку заарештували 23 жовтня, повідомляє грецький портал Mega.

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Чому вчительку заарештували? В інтернет опублікували відео, на якому ця вчителька перебувала у класі на уроці без маски, а учні кричали до неї, мовляв педагогиня повинна її використовувати.

Згодом вчителька пояснила свій вчинок тим, що вона попередила директора школи й учнів, що через отит (запалення вуха) їй доведеться робити перерву у носінні маски.

Суд більшістю голосів визнав вчительку винною, однак врахував те, що жінка жодного разу не порушувала закон, як пом’якшувальну обставину. Тож, її засудили до 12 місяців тюремного ув'язнення з відтермінуванням виконання вироку на три роки.

До слова, в Україні вчительку із Рівненщини, яка відмовилася носити маску, оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення правил карантину. Під час розгляду справи вчителька не визнала вини й пояснила, що не хоче носити маку, бо є християнкою.