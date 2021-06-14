Вчительку, яка погрожувала ножем учневі 7 класу, звільнили зі школи

Вчительку інформатики Солонківської школи на Львівщині Надію Волощук звільнили з роботи за погрози ножем учневі 7 класу. Окрім того, 60-річну педагогиню звинуватили у систематичному приниженні учнів.

Вчителька погрожувала учневі ножем на уроці

Ще у травні з’явилася інформація про те, що вчителька інформатики Надія Волощук на уроці в 7 класі погрожувала ножем учневі та змусила його їсти папір.

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Так, у хлопчика не було ручки, тому педагогиня порадила йому писати власною кров'ю.

Хтось кинув літачок, я підняв його і поклав на парту. Вчителька подумала, що то я кинув і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що в мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, пальця поріже,

– розповів школяр.

Педагогиню вже звільнили

Батьки учнів розповідали, що вчителька не вперше принижує школярів. Свій вчинок Надія Волощук назвала жартом і пояснила некерованістю класу.

Вона визнала свою вину і написала заяву на звільнення. Спочатку цю справу розслідували, і вже 21 травня Надію Волощук звільнили з посади, а згодом навіть оголосили їй догану.



Вчителька Надія Волощук знущалася з учнів / Фото Zaxid.net

"17 травня їй відсторонили від роботи, пізніше на підставі рішення комісії від 25 травня вчительці було оголошено доган. Зараз вчителька інформатики звільнена з роботи", – йдеться у документі.

До слова, ще з однієї львівської школи звільнили вчительку початкових класів Ірину Федишин, яку батьки звинувачували у булінгу над дітьми. Вона словесно ображала дітей та била їх за шафою, щоб ніхто не бачив.