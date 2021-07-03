За цей інцидент також отримав догану заступник директора закладу освіти з навчально-виховної роботи.

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Вчителя початкових класів було звільнено з обійманої посади за вчинення аморального поступка, не сумісного з продовженням даної роботи (відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю України),

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Людмила Денісова напередодні надіслала запит до Шевченківської районної у Києві держадміністрації за фактом порушення права учня з особливими потребами освіти школи І – ІІІ ступенів № 58 столиці на гідне ставлення та права на захист від насильства.

У запиті вона вимагала повідомити, яких заходів дисциплінарного впливу вжили стосовно вчителя та поінформувати про проведену роботу щодо недопущення порушень прав дітей на гідне ставлення, захист від насильства та запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Зверніть увагу! Уточнюється, що після інциденту вирішили провести на початку 2021 – 2022 навчального року психологічні тренінги для педагогічних працівників та навчання щодо запобігання протиправним діям, проявам жорстокості та насильства в освітньому просторі.

Що відомо про побиття хлопчика у Києві

Постраждалий хлопчик навчається в інклюзивному класі школи №58 у Києві. Він має розлади аутистичного спектра.

Вчителька, яка дозволила собі підняти руку на дитину, вже не вперше проявляє агресію. Про дії жінки повідомив батькам її асистент.

На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, як педагог у стінах навчального закладу б'є та штурхає хлопчика.

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