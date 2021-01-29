Вчительку з Дніпра, яка потрапила у скандал через свою проукраїнську позицію, не звільнятимуть. Вікторія Жданова розповідала учням, зокрема, що росіяни вбивають українців, а російська – мова ворогів.

Джерело: "Новинарня"

Вікторію Жданову підтримала адміністрація школи №137, у якій вона викладає, а також місцева влада. Про це повідомила речниця міської ради Анастасія Поповська.

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Крім цього, вона також наголосила, що вчительку попросили, аби надалі вона вела уроки та бесіди зі школярами у м'якшій формі, зважаючи на їхній вік.

Детальніше про скандал

Скандал розгорівся після допису, який опублікувала у фейсбуці депутатка облради Олена Зєєва . Там мовилося про те, що батькам учнів школи №137 не сподобалися методи викладання Жданової.

. Там мовилося про те, що батькам учнів школи №137 не сподобалися методи викладання Жданової. Вчителька пояснювала дітям, що Росія є державою-агресором, що російською мовою розмовляють вороги, а хто не спілкується українською – також є "ворогами держави".

Обурених батьків одразу ж підтримали проросійські пропагандистські ЗМІ. Натомість на бік вчительки стали ветерани російсько-української війни.

У навчальному закладі підкреслили, що конфлікт виник саме між батьками та Ждановою. Водночас з дітьми вчителька навпаки знайшла спільну мову.

Довідка. Вікторія Жданова – вдова загиблого героя АТО. Вона викладає виключно українською та пояснює, що спілкуватися треба державною мовою.