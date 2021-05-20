Змусила з’їсти папір і била головою об парту: на Хмельниччині вчителька знущається з дітей

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині батьки учнів 2 класу школи №14 поскаржилися на вчительку міському голові. Адже педагогиня тероризує та знущається з їхніх дітей. Діти тепер навіть бояться ходити до школи.

Батьки учнів розповіли, що поведінка вчительки перетнула всі межі – вона запхнула до рота учениці шмат паперу.

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Цікаво, що батьків дії вчительки обурюють вже не вперше, але інцидент з папером став "останнью краплею". За їхніми словами, діти не хочуть ходити до школи, бо:

вчителька кидає в них циркулем,

б'є головою об парту та по руках.

Дорослі одразу звернулися до міського голови, щоб справу не "зам'яли", а також написали заяви на ім’я голови та депутата.



Батьки поскаржилися на вчительку / Фото Depo.Хмельницький

Реакція школи

Директор школи Микола Кирик запевнив, що вже ведеться службове розслідування, тож батьки спокійно можуть відправляти своїх дітей до школи.

За попередньою інформацією, вчительку тимчасово відсторонили від навчального процесу.

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Правоохоронці також проводять розслідування за фактом жорстокого поводження вчительки молодших класів з дитиною.

До слова, на Львівщині вчителька інформатики змушувала учня 7 класу їсти папір та розмахувала перед ним ножем. У школяра не було ручки, тому педагогиня порадила 12-річній дитині писати власною кров’ю. Шокуючі деталі – у посиланні.