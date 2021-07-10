Вчителька з Одещини взяла участь у ЗНО разом з учнями: скільки балів вона набрала

Цього року участь у зовнішньому незалежному оцінюванні могли взяти навіть вчителі. Так, вчителька біології Олена Білан з Ізмаїлу, що на Одещині, відважилася пройти тестування разом зі своїми учнями. Їй вдалося набрати максимальні 200 балів.

Цікаво, що її учениця Лія Меламед у ЗНО з біології також отримала максимальний бал.

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Вчительку Олену Білан нагородили грамотою за:

багаторічну сумлінну працю,

вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління,

забезпечення високого рівня якості та результативності освіти,

високий рівень знань і яскравий приклад для учнів, показаний на власному результаті,

підготовку випускниці, яка отримала найкращий результат.

Цікаво, що цього року ізмаїльські випускники отримали 47 золотих і 11 срібних медалей.



Ізмаїльські випускники у 2021 році / Фото Ukr.Life

До слова, чотири випускники Харківщини склали ЗНО з біології на максимальні 200 балів. А все завдяки урокам вчителя Андрія Самойлова. У його класі жоден учнень не здав біологію на менше ніж 180 балів. Більше – у статті.

Загальні результати ЗНО-2021

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів.

Ним виявився випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із 3 предметів та виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.