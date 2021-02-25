В Олександрійському ліцеї на Рівненщині вчителька світової літератури, розповідаючи вірш про Євромайдан, вилізла на парту. Так педагог змогла сконцентрувати увагу дітей на собі та темі уроку.

А учні встигли зафіксували цей момент на відео та опублікували в мережі. Цікаво, що самі школярі від такого викладання предмету в захваті.

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"Ми ж говоримо про революцію", – каже вчителька Ткачук Валентина Олександрівна учням у відео. Педагогиня так емоційно розповідала вірш, присвячений подіям Євромайдану в 2013 – 2014 роках.



Вчителька розповіла, що так прагнула закцентувати увагу учнів на собі та темі,бо впевнена, що так вони краще засвоять матеріал.

Директор ліцею вважає такий метод викладання доцільний, оскільки сучасне покоління дітей важко сприймає матеріал. До того ж, це не суперечить нормам.

"Це неординарно, я звик до класичного викладання матеріалу. Але вчитель може вільно висловлюватися та сам обирає методи, якщо вони не суперечить законам", – додає він.

Самі учні від цього в захваті та визнають любов до вчительки.

Ми всі дуже любимо цю вчительку, оригінальний підхід проведення уроку. Навіть найскладніші теми викладає (якщо не розуміємо – співає). Нехай інші вчителі рівняються на це чудовий приклад,

– кажуть діти.

Реакція на викладання вчительки у соцмережах

Опубліковане повідомлення з дописом "Коли любиш свою роботу" викликало обговорення в соцмережі. Зокрема, більшість людей захоплені діями педагогині.

"Класна вчителька! Потрібно реально любити свою професію, щоб розповідати з такими емоціями вірші. Я б з радістю ходив би до неї на уроки", - написав один з користувачів. Інший додав, що нинішні викладачі на що тільки не підуть, щоб діти їх слухали та були зацікавлені в уроці.

Проте деякі користувачі висловилися негативно. "Дурдом! І такі вчать наших дітей", – написала одна жінка.