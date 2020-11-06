У Вараші, що на Рівненщині, вчителька ліцею №1 відмовилась на роботі носити маску, захисний щиток, а також вимірювати температуру. Жінка продовжує ігнорувати карантинні правила – навіть після того, як суд зобов'язав її сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Жанна Тетеньова вже понад 20 років викладає українську мову та літературу, про це повідомляє місцеве видання "Віче".

Важливо Під час канікул вчителі у школі мають носити маски та дотримуватись дистанції

Колеги з ліцею №1 спілкувалися з нею на тему карантинних обмежень та переконували не порушувати правила, про це йдеться у протоколі педагогічної ради навчального закладу.

Коли наприкінці жовтня справа дійшла до суду, педагогиня вини не визнала. Вона пояснила свою відмову носити засоби індивідуального захисту релігійними поглядами.

Довідка. Штраф за порушення санітарно-протиепідемічних правил і норм під час карантину становить від 17 000 до 32 000 гривень.

На думку суддів, озвучена вчителькою причина "зводиться до уникнення адміністративної відповідальності". Тож Тетеньову все ж зобов'язали сплатити 17 тисяч гривень штрафу та 420 гривень судового збору.

Рішення суду не вплинуло на вчительку

Попри судове рішення, вже у листопаді вчителька продовжує ігнорувати правила карантину. Вона наголошує, що є християнкою віри Євангельської, а "слово Господнє категорично забороняє їй носити маску".

Він створив мене за образом та подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимось на Господа. Тому я відмовляюсь носити ці маски. Для мене її вдягти – це смерть,

– пояснила Тетеньова.

Зауважимо, що у міському управлінні освіти Вараша можуть дозволити жінці й надалі викладати у ліцеї. Проте лише за умови, що вона буде дотримуватися законодавчих норм.