У селі Холодній Балці на Одещині учень 6 класу зламав ногу, коли грав з однолітками у футбол після уроків. Але вчителька замість того, щоб надати першу допомогу школяреві, наказала винести його за територію школи.

Учнів школи залишили після уроків, аби вони прибрали в класі. Але, чекаючи на автобус, школярі вирішили пограти у футбол, під час якого і стався інцидент. Про це розповіла мама постраждалої дитини Вікторія Ящук у фейсбуці.

Цікаво У Києві підлітки отруїлись горілкою: пили оковиту прямо у школі

Так, її син Данило під час гри послизнувся і впав, а зверху на нього налетів десятикласник. Саме в цей момент хлопець і зламав ногу. Він зізнався, що почув хрускіт у нозі і потім відчув різкий біль.



Хлопчик зламав ногу після уроків / Фото з фейсбук-групи "Батьки SOS"

Коли шкільний автобус поїхав, всі діти побігли до нього, а Данило лишився лежати на землі. Натомість вчителька (яка працює бібліотекаркою) помітила, що постраждалого хлопчика немає в автобусі лише на півдорозі. Тож, учні повернулися до школи.

Мама розповідає, що бібліотекарка, яка супроводжувала дітей, замість того щоб викликати швидку, наказала старшокласникам винести потерпілого за територію школи.

Вона з учнями знайшла дитину, накричала на нього, а потім зателефонувала менi i сказала, що Даня зламав ногу. Я ii просила не чiпати дитину, але вона мене не послухала i наказала старшим хлопцям потягти Даню не зрозумiло куди,

– написала Вікторія Ящук.

Швидку викликати вже батьки Данила, які одразу приїхали до школи. Мама каже, що до неї підійшли завуч та директора, які почали казати, що дитина сама винна i що поліції вони не бояться.

В лікарні стало відомо, що у Данила перелом ноги в двох мiсцях зi змiщенням кiсток. Наразi вiн лiкується в Одеськiй обласнiй дитячiй лiкарнi, і буде там ще щонайменше 2 мiсяцi.

Журналісти видання "Усі" з'ясували, що цю вчительку тимчасово усунули від роботи, однак не звільнятимуть. Директорка школи Надія Ракицька уточнила, що вчителька дійсно мала викликати швидку, вле "мабуть, вона розгубилася". Також там пообіцяли провести інструктаж із педколективом, як діяти в таких ситуаціях.



Стадіон біля школи. де учень зламав ногу / Фото "Усі"

До слова, два місяці тому в Сумах на школяра під час уроку фізкультури впала стара віконна рама з металевими ґратами. Хлопчик отримав рвані рани, ще двоє дітей постраждали. Деталі інциденту та фото – дивіться тут.