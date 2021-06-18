Народний депутат Павло Сушко повідомив у соцмережах про цей випадок. За його словами, вчителька не знайшла іншого підходу і спільної мови з дитиною з розладами аутистичного спектру, крім як через рукоприкладство і агресію.

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Депутат переконує, що це не поодинокий випадок. Але таке ставлення до дітей довгий час залишалося прихованим, поки асистент вчителя не витримав і не надіслав це відео батькам.

На ньому видно, як вчителька б’є та штурхає дитину. В той час інші діти вибігають з класу, адже не хочуть бачити, як їх однокласника битимуть.

Увага! Контент може вас шокувати. Якщо ви занадто близько сприймаєте такі ситуації – краще уникнути перегляду відео.



Нардеп додав, що тепер ця ситуація стане предметом розслідування ТСК та правоохоронних органів.

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До слова, у Кам’янці-Подільському батьки учнів 2 класу школи №14 поскаржилися на вчительку через її знущання з дітей. Так, вона змусила одну ученицю з’їсти папір і била її головою об парту. Деталі – у статті.