Вчителька математики, яка навчає учнів початкової школи в Техасі, вигадала чудовий спосіб зацікавити учнів під час дистанційного навчання. Жінка проводила урок у костюмі акули, підтанцьовуючи.

Ханна Роді вирішила у такий цікавий спосіб розповісти про числа. Відео з уроку виставила її колега у соцмережі тікток.

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Вчителька для уроку використала смішний костюм акули та популярну дитячу пісню "Baby Shark".

Натомість її колега встигла зняла відео, як Роді танцює біля дошки в костюмі плюшевої акули. Сам урок проходив дистанційно, тому дітей у класі не було, вони дивилися на неї з екранів.

Дивіться відео, як вчителька провела урок у костюмі акули



Цей відео ролик став дуже популярним та за кілька днів у тікток набрав понад 3 мільйони переглядів, а користувачі пожартували, що такий дистанційний урок насправді може проходити і в коледжі, бо він дуже цікавий.