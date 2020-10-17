Супрун відреагувала на скандал, де вчителька принизила дитину через відповідь українською мовою
Вчителька з Одеси під час уроку малювання насварила та принизила ученицю за те, що вона відповіла їй українською мовою. Цей скандал вже кілька днів обговорюється у соцремежах.
На нього відреагувала і колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейбуці.
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За її словами, вчителя, який дозволяє собі принижувати дитину, мають звільнити з роботи і ніколи не дозволяти йому працювати. Адже така ситуація ніколи б не сталася у європейських країнах.
Супрун наголошує, що інша річ, яку неможливо оминути увагою – те, як викладачка звинувачує ученицю, що вона начебто "вище за всіх", бо розмовляє українською. Але ж це все відбувається в Україні, де державна мова – саме українська.
Ексміністерка МОЗ також згадує закон про булінг (або цькування, коли дії кривдника завдають шкоди фізичному чи психічному здоров’ю). І за це в Україні передбачена адміністративна відповідальність — штраф або громадські роботи.
Коли вчителька каже всьому класу учнів, що одна учениця вважає себе "вищою за всіх", то так вона намагається цькувати дитину та ще й підбурює до цього інших учнів,
– заявила Супрун.
Зараз відомо, що вчительку звільнили, онак, вона так і не вибачилася ані перед дитиною, якій завдала психологічної шкоди, ані перед класом.
"Те, що саме використання української мови стало приводом для цькування у свідомості цієї викладачки, демонструє наскільки сильно вже "попрацювала" російська пропаганда. Бо це є елементом гібридної війни, яку веде Кремль, яка зокрема має на меті знецінити та знищити українську мову", – наголосила ексміністерка МОЗ.
Супрун вважає, що якщо просто закривати на таке очі, то подібні історії повторюватимуться. Тому вона дала поради батькам, чия дитина могла б втрапити в таку ситуацію. Вона радить пильнувати:
- Якщо ваша дитина каже вам, що в школі на неї тиснуть через українську мову або будь-які інші причини;
- Навіть якщо ваша дитина не каже вам про це, але вона повертається зі школи сумною і пригніченою;
- Якщо з вашою дитиною все гаразд, але ви помічаєте, що в її класі цькують чи ображають інших дітей і, можливо, ваша дитина є співучасником цього;
- Якщо ви вчитель та помічаєте, що ваш колега дозволяє собі принижувати учнів;
- Якщо ви директор школи, в якій вчителі ігнорують законодавство та тиснуть на учнів.
Супрун закликає не мовчати про такі речі. До прикладу, ви можете поговорити з кривдником, з дитиною, її батьками, звернутися до правоохоронних органів тощо. "Це дуже важливо, адже саме від школи великою мірою залежить виховання майбутніх поколінь українців та майбутнє країни", – додає вона.