Вчителька побила учня, бо той не міг розв'язати приклад: батьки кажуть, що це не перший випадок

У школі на Закарпатті вчителька побила учня, бо не міг розв'язати приклад біля дошки. Батьки інших школярів зізнаються, що це не перший випадок, мовляв, діти часто скаржаться.

Четвертокласники із Закарпаття поширили у соцмережі відео зі своєю вчителькою, яка побила учня біля дошки, бо той не міг розв'язати приклад.

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У школі через цю ситуацію розгорівся скандал. Долучилася навіть поліція.

Вчителька математики принижувала і била учня на уроці: відео



Наступного дня після інциденту у школу викликали усіх батьків четвертокласників. Вони сподівалися, що будуть вибачення та пояснення вчительки, а натомість почули докори.

Побиття учня – не перший випадок

Хлопчик, який зняв відео про побиття однокласника, зізнався батькам, що ісам не раз був битий. "Є багато учителів, які так само поводять себе із дітьми. Але дирекція школи на все закриває очі", – каже його мама.

На вчительку математики, яка вдарила дитину, учні постійно скаржаться дорослим.

Вона кричить. На перший поверх із другого чути, як вона кричить. Без штанів можуть стояти у класі. Діти приходять і плачуть, але що із того? Ми нічого не могли довести, бо прямих доказів не було,

– розповідають батьки.

Батьки постраждалого не звинувачують вчительку

А от мама побитого хлопчика і зараз нічого страшного на відео не побачила. Каже, їй навіть шкода вчительку.

"Це старша жінка, яка робила і віддала життя цій роботі. Не одну дитину випустила зі свого класу, а хтось на цьому зробив великий піар", – зазначає вона.

Після інциденту педагогиня зі школи одразу звільнилася. У Департаменті освіти припускають, взнаки міг датися вік вчительки. Їй 62, і вона вже пів року планувала звільнитися.

І хоч батьки побитого хлопця писати заяву відмовилися, у поліції відкрили провадження. Педагогині загрожує до року виправних робіт. А з учнем тепер працюватиме психолог.

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До слова, днями в одеській школі під час уроку вчителька не стрималася та пластиковою пляшкою побила учня. На інцидент відреагували у місцевому управлінні освіти. Деталі скандалу – читайте за посиланням.