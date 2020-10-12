Вчителька малювання з Одеси накинулася на ученицю за те, що вона забула альбом та відповіла педагогу українською мовою. За це вчительку вже звільнили з роботи.

Що відомо про скандал у школі

Інцидент стався минулого тижня в Одеській гімназії №4. Відео з уроку опублікували в соцмережі на сторінці "Батьки SOS".

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У записі чути, як учителька Пирогова Раїса при всьому класі довела дівчинку до сліз, а потім сказала їй "не плач". Педагог заявила, що учениця ставить себе вище за всіх через те, що спілкується українською мовою.

Дивтіься відео, як вчителька сварить ученицю, яка відповідає українською мовою:

Вчительку звільнили зі школи

Згодом стало відомо, що вчительку вже звільнили з роботи. Як наголосила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, поведінка вчителя беззаперечно несумісна з діяльністю у школі. Вона підкреслила, що наразі очікується видання наказу про звільнення із зверненням до компетентних органів.

Також Буйневич висловила свою підтримку дівчинці, яка не побоялася говорити українською на уроці в той час, коли її однолітки розмовляли російською.

"Як людина: не просто вражена. Як мама і жінка уявляю емоції учениці і хочу висловити свою підтримку: в тебе надзвичайно гарна мова, дитино... розвивай її і надалі", – написала вона.