Вчителька з Кіровоградщини, яка ходила на роботу невакцинованою, заплатить штраф у 17 тисяч

Вчительку з Олександрії, що на Кіровоградщині, Ларису Лисюк раніше відсторонили від роботи через відсутність вакцинації. Проте вчителька продовжувала ходити на роботу, тож суд ухвалив рішення про те, щоб вона заплатила 17 тисяч гривень штрафу.

Вчителька має заплатити штраф

Таке рішення ухвалив Олександрійській міськрайонний суд через порушення вчительки.

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Нагадаємо, що з 8 листопада до роботи допускають лише тих освітян, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку, що не можуть отримати щеплення через стан здоров’я.

Проте вчителька Лариса Лисюк з Олександрії вважає, ця вимога порушує її права. Вона й далі продовжувала ходити до школи та зривала уроки іншим вчителям.

Педагогиню визнали винною за статтею № 44-3 про адміністративні правопорушення ("Порушення правил щодо карантину людей"). Вона має виплатити штраф 17 тисяч гривень та судовий збір 454 гривні. Додамо, що постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення (28 грудня 2021 року).

Вчителька приходила на уроки відстороненою

Лариса Лисюк – вчителька історії та правознавства в Олександрійському колегіумі. Її відсторонили, бо вона не надала підтверджувальних документів про вакцинацію від коронавірусу.



11 листопада жінка проводила уроки. Тоді адміністрація колегіуму викликала поліцію. Проте навіть після цього вчителька продовжувала приходити в школу.

Дивіться відео конфлікту з вчителькою:

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До слова, відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення. Проте далеко не всіх вчителів повертають на роботу до школи.

Так, 8 грудня суд Миколаївської області відмовився поновлювати на роботі вчительку. Суддя зазначила, що у випадку обов’язкової вакцинації суспільні інтереси вагоміші, ніж особисті.

А днями суд на Рівненщині відмовив у задоволенні двох позовних заяв вчителів із закладів освіти Вараської громади. Педагоги хотіли скасувати наказ про відсторонення від роботи через відсутність щеплення від COVID-19.