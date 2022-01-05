Вчителька має заплатити штраф
Таке рішення ухвалив Олександрійській міськрайонний суд через порушення вчительки.
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Нагадаємо, що з 8 листопада до роботи допускають лише тих освітян, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку, що не можуть отримати щеплення через стан здоров’я.
Проте вчителька Лариса Лисюк з Олександрії вважає, ця вимога порушує її права. Вона й далі продовжувала ходити до школи та зривала уроки іншим вчителям.
Педагогиню визнали винною за статтею № 44-3 про адміністративні правопорушення ("Порушення правил щодо карантину людей"). Вона має виплатити штраф 17 тисяч гривень та судовий збір 454 гривні. Додамо, що постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення (28 грудня 2021 року).
Вчителька приходила на уроки відстороненою
Дивіться відео конфлікту з вчителькою:
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До слова, відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення. Проте далеко не всіх вчителів повертають на роботу до школи.
Так, 8 грудня суд Миколаївської області відмовився поновлювати на роботі вчительку. Суддя зазначила, що у випадку обов’язкової вакцинації суспільні інтереси вагоміші, ніж особисті.
А днями суд на Рівненщині відмовив у задоволенні двох позовних заяв вчителів із закладів освіти Вараської громади. Педагоги хотіли скасувати наказ про відсторонення від роботи через відсутність щеплення від COVID-19.