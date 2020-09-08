Вчительку з Херсону зловили на крадіжках техніки у школі: деталі
У Херсоні 40-річна вчителька вирішила зайнятися кримінальним бізнесом. Вона крала в школі ноутбуки та продавала їх на сайтах оголошень.
Так, жінка накрала техніки на 80 тисяч гривень, передає пресслужба прокуратури Херсонської області.
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Вчителька за минулий навчальний рік, працюючи в школі Херсону, вкрала близько 7 предметів комп'ютерної техніки, яка стояла у одному з класі.
Згодом з'ясувалося, що вона продала ще 8 ноутбуків і один відеопроєктор. Через її дії школа отримала збитки у сумі понад 80 тисяч гривень.
Як її можуть покарати? Наразі на майно обвинуваченої накладено арешт. За крадіжку та продаж шкільної техніки їй загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права займати певні посади ще три роки.
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