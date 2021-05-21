Вчителька географії підкорює Еверест: вона піднімається на найвищу гору без кисню – фото

У березні вчителька географії з Івано-Франківська Христина Мохнацька встановила національний рекорд – піднялася на найвищий вулкан світу за 19 годин. А після цього вона наважилася піднятися на Еверест.

Вже місяць вчителька географії робить пробні сходження на найвищу гору для кращої акліматизації. Жінка хоче піднятися на вершину без кисню, але така ідея екстремальна та доволі небезпечна.

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Відомо, що без кисневих балонів на висоту у понад 8 тисяч метрів спромоглися піднятися лише кілька жінок у світі.

(або Джомолунгма) – це найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,86 метри.

Проте українська вчителька налаштована рішуче. Щоб показати, як виглядає сходження на вершину, Христина Мохнацька демонструє відео, яке знімає на висоті 6400 метрів.

Я вже тут 43-й день і почуваюся досить добре. Акліматизація пройшла успішно і дуже рада, що мій організм сприйняв це все так дуже добре,

– каже вона.

Акліматизація для Христини Мохнацької – це два повноцінні сходження: спочатку на 6400 метрів, а потім вона спустилася вниз, а згодом на 7900.



Чому жінка одразу не вийшла на вершину? Христина Мохнацька ставить для себе надзвичайно амбітну мету – вийти на Еверест без кисню, тому й спускається в базовий табір для підготовки.

Проте педагогиня наголошує, що якщо її організм самостійно не зможе дихати на висоті понад 8 тисяч метрів, то вона таки використає маску.

Зазначимо, що гора Еверест доволі небезпечна, але Христина туди йде, аби довести, що вона може це зробити. Цим вона показує нескореність духу кожного українця.

До слова, лише в березні цього року влада Непалу дозволила сходження на Еверест після річної заборони у зв'язку з пандемією. Тож, з квітня альпіністи почали знову підкорювати вершину, але з умовами дотримання заходів для боротьби з COVID-19.