Вчителі будуть змушені власноруч виправляти у підручниках інформацію про "цілющу соду"
Скандальну інформацію у підручниках хімії про соду, яка начебто лікує від раку, вчителі будуть змушені власноруч заклеювати. Листи з таким розпорядженням вже надіслали у школи України.
Лист від Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали по школах, опублікувало видання ZN.UA.
Раніше Скандал з підручником: в Міносвіти прокоментували фразу про лікування раку содою
У ньому йдеться, що видавництво "Грамота" підготувало вклейку з новим текстом, його радять наклеїти на скандальний. Тепер учням замість соди розповідатимуть про йодовану сіль.
Просимо донести зазначену інформацію до відома вчителів і організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника "Хімія. 9 клас",
– мовиться у листі.
Вчителям хімії доведеться попрацювати під час канікул.
Такою інформацією пропонують заклеїти скандальний текст / Фото ZN.UA
Що відомо про скандал з "содою проти раку" у підручнику
- У підручнику з хімії для 9-го класу автори радять лікувати рак за допомогою соди.
- В одному з параграфів написано, що водний розчин соди потрібно пити для "профілактики й лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю при застуді" тощо.
- Такі поради обурили суспільство.
- Підручник надрукували накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів міністра освіти Лілії Гриневич.
Текст про начебто цілющі властивості соди у підручнику / Фото з "Хімія. 9 клас"
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