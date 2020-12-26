Скандальну інформацію у підручниках хімії про соду, яка начебто лікує від раку, вчителі будуть змушені власноруч заклеювати. Листи з таким розпорядженням вже надіслали у школи України.

Лист від Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали по школах, опублікувало видання ZN.UA.

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У ньому йдеться, що видавництво "Грамота" підготувало вклейку з новим текстом, його радять наклеїти на скандальний. Тепер учням замість соди розповідатимуть про йодовану сіль.

Просимо донести зазначену інформацію до відома вчителів і організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника "Хімія. 9 клас",

– мовиться у листі.

Вчителям хімії доведеться попрацювати під час канікул.



Такою інформацією пропонують заклеїти скандальний текст / Фото ZN.UA

Що відомо про скандал з "содою проти раку" у підручнику