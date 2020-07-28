Щороку працівники закладів освіти повинні проходити медогляд за власний рахунок, проте це – незаконно. Адже обов'язковий медичний огляд педпрацівників має бути за бюджетні кошти.

Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбуці.

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А все через те, що органи управління освітою та заклади освіти не закладають кошти у свої бюджети на проходження медичних оглядів. Тому договори із закладами охорони здоров’я на проведення медичних оглядів не укладаються і огляди не здійснюються.

Проте Горбачов запевняє, що укладання таких договорів передбачено указом про "Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій", який затверджений наказом МОЗ.

Окрім того, роботодавець за рахунок власних коштів повинен забезпечувати організацію проведення медоглядів. Про це йдеться у статті 169 Кодексу законів про працю України. А стаття 17 зазначає, що власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати проведення медичних оглядів працівників.



Натомість витрати закладів та установ охорони здоров'я, пов'язані з проведенням обов'язкових медоглядів працівників бюджетних установ, покриваються за рахунок коштів, передбачених бюджетом на утримання відповідного закладу.

Сергій Горбачов запевнив, щоб у разі сплати власних грошей за медичний огляд працівники подавали скарги. Вже зараз Служба освітнього омбудсмена проводить роз’яснювальну роботу з органами управління та керівниками закладів освіти, які примушують працівників за власні кошти проходити медогляд.

Адже від здоров’я працівників освіти залежить безпосередньо і здоров’я учнів, студентів, дошкільнят чи їхніх батьків.

Зазначимо, що працівників дозволяється залучати до роботи без проходження відповідного профілактичного медичного огляду, якщо строк огляду припав на період карантину.