Онлайн-курс підвищення кваліфікації призначений для вчителів із вивчення української мови як державної допоможе вчителям біології, хімії, фізики та математики шкіл з навчанням мовами національних меншин.

До теми В Україні визнаватимуть самоосвіту: уряд ухвалив рішення

Він допоможе підвищити рівень володіння державною мовою та сприятиме розвитку ефективної комунікації.

Чого навчаться вчителі:

навчання визначати мовні потреби і цілі та ключові методи їх досягнення

здобувати знання про підвищення мовної та мовленнєвої компетентностей

покращать вміння чітко, логічно і грамотно формулювати свою думку державною мовою, аби ефективного готуватися до проведення уроків державною мовою

дізнаються про предметно-мовне інтегроване навчання як засіб розвитку мовленнєвої компетентності.

Як буде проходити курс? Навчання відбувається на сайті освітньої онлайн-ініціативи "Є-мова". Після реєстрації на курсі вчитель отримає доступ до відеолекцій, завдань, додаткових матеріалів і рекомендованої літератури згідно з темами занять.

Тривалість програми – 20 годин. Зареєструватися можна за цим посиланням.

Який документ отримає вчитель після навчання? Для отримання сертифікату необхідно прослухати всі лекції, виконати завдання для практичної роботи, ознайомитися з рекомендаціями для самостійного опрацювання та скласти успішно тести курсу (необхідно набрати щонайменше 61 бал).