У вчителів на Закарпатті виявили підроблені COVID-сертифікати: що їм загрожує
Джерело:поліція Закарпатської області
У вчителів та працівників Лопухівської та Руськомокрянської шкіл у Тячівському районі Закарпаття виявили підроблені сертифікати про вакцинацію. Помітили це правоохоронці під час рейдової перевірки.
Документи з ознаками підробки працівники школи показали поліцейським, але ті одразу помітили щось не те.
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COVID-сертифікати десяти працівників школи мали явні ознаки підробки. Так, під час зчитування сертифікатних QR-кодів у дев’яти жінок віком від 24 до 65 років та 41-річного чоловіка виникли помилки.
Ще один підроблений сертифікат поліцейські виявили у працівника котельні Руськомокрянської школи. Фальшиві сертифікати поліцейські вилучили та передали на експертизу.
Що загрожує працівникам шкіл
За використання підроблених документів передбачено:
- штраф до 850 гривень,
- або арешт на строк до шести місяців,
- або обмеження волі на строк до двох років.
У поліції додали, що рейдові групи поліцейських щоденно здійснюють перевірки на дотримання карантинних обмежень у всіх куточках області для недопущення погіршення епідемічної ситуації в регіоні.
До слова, у Дніпропетровській області суд розгляне справу виховательки дитячого садка, яка користувалася фейковим COVID-сертифікатом. Жінці загрожує обмеження волі терміном до двох років. Деталі – читайте за посиланням.