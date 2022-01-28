Документи з ознаками підробки працівники школи показали поліцейським, але ті одразу помітили щось не те.

До теми Суд на Івано-Франківщині відмовився поновлювати на роботі невакциновану вчительку

COVID-сертифікати десяти працівників школи мали явні ознаки підробки. Так, під час зчитування сертифікатних QR-кодів у дев’яти жінок віком від 24 до 65 років та 41-річного чоловіка виникли помилки.

Ще один підроблений сертифікат поліцейські виявили у працівника котельні Руськомокрянської школи. Фальшиві сертифікати поліцейські вилучили та передали на експертизу.

Що загрожує працівникам шкіл

За використання підроблених документів передбачено:

штраф до 850 гривень,

або арешт на строк до шести місяців,

або обмеження волі на строк до двох років.

У поліції додали, що рейдові групи поліцейських щоденно здійснюють перевірки на дотримання карантинних обмежень у всіх куточках області для недопущення погіршення епідемічної ситуації в регіоні.

До слова, у Дніпропетровській області суд розгляне справу виховательки дитячого садка, яка користувалася фейковим COVID-сертифікатом. Жінці загрожує обмеження волі терміном до двох років. Деталі – читайте за посиланням.