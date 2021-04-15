За даними МОЗ, вакцина цього виробництва Sinovac Biotech надійшла до України 25 березня 2021 року.

До теми Списки на вакцинацію вчителів готуватимуть директори шкіл, – МОЗ

Міністр охорони здоров’я наголосив, що життя продовжується, і потрібно проводити ЗНО, щоб діти закінчували школи, вступали до університетів, реалізовували свої мрії.

Тому проведення ЗНО є дуже важливим процесом. Відповідно наш обов’язок захистити тих, хто залучений до проведення оцінювання, тому закликаємо освітян вакцинуватися,

– зазначив Максим Степанов.

Натомість міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що проведення ЗНО з дотриманням заходів безпеки є важливим та необхідним етапом для початку вступної кампанії 2021 року.

Він наголосив, що вакцинування відбуватиметься добровільно. Основне завдання – організувати безпечні умови для проходження тестування.

Так, вчителів вакцинуватимуть організовано мобільними бригадами з імунізації. Формувати списки охочих вакцинуватись та планувати графік виїздів мобільних бригад будуть регіональні координатори з вакцинації.

У МОЗ додали, що через 28 днів після введення першої дози працівників освіти вакцинують другою дозою з цієї ж партії вакцин CoronaVac. Тобто за кожним щепленим першою дозою буде зарезервована друга доза.

Зазначимо, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня й триватиме до 15 червня.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Кого ще вакцинуватимуть першочергово:

Крім працівників освіти, залучених до ЗНО, першою партією вакцини CoronaVac щеплюватимуть також:

маломобільні групи населення, і тих, хто за ними доглядає,

олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо,

співробітників патрульної поліції й Державної міграційної служби.

Що відомо про китайську вакцину: