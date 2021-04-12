Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що вже 10 квітня має завершитися лабораторний контроль вакцини CoronaVac.

До теми Як вчителів будуть вакцинувати від коронавірусу: пояснення Ляшка

Коли будуть вакцинувати вчителів? За словами Ляшка, очікується, що щеплення китайським препаратом розпочнеться з наступного тижня. Вакцину відправлятимуть в регіони з 12 квітня, а робити щеплення почнуть з вівторка, 13 квітня.

ЗНО в Україні стартує з 21 травня тестуванням з хімії, а закінчитися 15 червня – останнє ЗНО з географії. Загалом на ЗНО-2021 зареєструвалося близько 320 тисяч школярів.

Кого передусім вакцинуватимуть вакциною CoronaVac

Маломобільні групи населення, людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядають.

Працівників, які будуть проводити ЗНО в 2021 році.

Олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на Іграх у 2021 році.

Співробітників патрульної поліції.

Вакцина CoronaVac йде на маломобільні групи населення та осіб, які за ними доглядають. Це та вакцина, яка зараз проходить лабораторний контроль. Також будемо вакцинувати CoronaVac працівників, які будуть проводити зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році,

– зазначив Ляшко.

Він пояснив, що вакцина CoronaVac поставляється в однодозних флаконах, що полегшує процес логістики. Також термін між двома щепленнями цієї вакциною менший, ніж у вакцини AstraZeneca – від 12 до 28 днів.

Що відомо про китайську вакцину CoronaVac