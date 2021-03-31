В Івано-Франківську вчителів та вихователів вакцинують першочергово, – мер міста

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що вчителі та вихователі зможуть першочергово пройти вакцинацію. Наразі формується список освітян, які мають отримати щеплення від коронавірусу.

В Івано-Франківську педагоги потрапили до списку пільгових категорій громадян для першочергового вакцинування. Так, вчителі й вихователі зможуть першочергово пройти вакцинацію, заявив міський голова Руслан Марцінків.

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За його словами, в Івано-Франківську зараз дві бригади проводять вакцинування. В чергу можна записатися через додаток "Дія".

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua . У розділі послуги виберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19". Вкажіть, чим ви займаєтесь, та виберіть місто, у якому будете вакцинуватися. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями у "Дії". Система повідомить вас, коли відкриється запис на щеплення.

Але зазначимо, що освітяни не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через портал "Дія". Адже вони належать до тієї категорії людей, яких будуть вакцинувати мобільні бригади одразу в школах, тому їм не потрібно ставати у чергу.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Робота дитячих садочків та початкових шкіл

Також Руслан Марцінків зазначив, що з 29 березня працюватимуть дитячі садочки.

Чи приводити дитину в садочок, чи ні – це рішення батьків. Вони мають право з тих чи тих причин не віддавати дітей до дошкільного закладу освіти,

– наголосив мер.

Натомість учні початкових класів, швидше за все, вийдуть на очне навчання через тиждень.

До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що в Івано-Франківській області майже повністю стабілізувалась ситуація з COVID-19. Тому регіон може вийти з червоної зони вже найближчими днями – її можуть перевести на помаранчевий чи жовтий рівень епіднебезпеки.