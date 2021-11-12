Керівник управління освіти Коломийської міської ради Любомир Бордун розповів, що у чотирьох працівників освіти виявили підроблені COVID-сертифікати. Педагоги співпрацюють із поліцією та дають свідчення.

До теми У Рівному від роботи відсторонили понад тисячу освітян: деякі звільняються, щоб не вакцинуватися

За його словами, двох педагогів вже відсторонили від роботи. Водночас інформації ще про двох викладачів поки що немає.

Чиновник наголосив, що рішення про усунення від роботи педагогів ухвалюють керівники навчальних закладів.

Думаю, ті люди, які зробили підроблені COVID-сертифікати, зараз шкодують про це. На жаль, підроблених COVID-сертифікатів дуже багато, і керівники освітніх закладів не можуть їх перевірити, окрім тих, які є у "Дії",

– додав Бордун.

Він вважає, що педагоги сьогодні опинилися у непростій ситуації. Тому Любомир Бордун планує звернутися до керівництва МОЗ та Міносвіти з тим, що карантинні заходи слід послабити для роботи навчальних закладів у червоній зоні епіднебезпеки.

Відомо, що нині у Коломийській громаді у звичайному режимі працюють лише два навчальні заклади, де 100% працівників вакциновано. Ще 13 навчальних закладів працюють у режимі онлайн, крім 1 – 4 класів.

До слова, станом на 10 листопада майже 10 тисяч працівників закладів освіти відсторонені від роботи через відсутність вакцинації. Наразі Київщина у топі областей, які відсторонили найбільше педагогів – 800 працівників.

Скільки невакцинованих вчителів відсторонили по областях:

Рівне – понад тисячу нещеплених працівників освіти (338 з садочків, 914 – зі шкіл, 250 – з вишів).

Одеса – 850 працівників закладів освіти.

Львів – понад три сотні невакцинованих працівників шкіл.

Чернівці – 378 нещеплених освітян.

Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів.

Харків – 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків.

Дніпро – 99 працівників шкіл міста.

Чернігів – 218 невакцинованих освітян.

Вінниця – 130 невакцинованих освітян (серед них 52 – працівники дитсадків, а 78 – вчителі)

Волинь – 995 невакцинованих працівників (зокрема – 348 вихователі та 647 працівників шкіл).

Кропивницький – понад півсотні освітян (зокрема, 36 вчителів та 17 вихователів).

Черкаси – понад пів тисячі працівників освіти (з них 60 вихователів, 171 вчитель, 17 педагогів позашкілля).

Суми – 20 працівників шкіл та 10 працівників садочків.

Миколаїв – 525 людей (з них – 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів).

Запоріжжя – 584 невакцинованих освітян.

Зазначимо, що дані про відсторонення працівників були оприлюднені станом на 8 листопада. Тож за три дні вони могли змінитися – вчителі за цей час мали можливість зробити одну дозу вакцинації проти COVID-19.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.