Вчителів планують вакцинувати від коронавірусу до початку навчального року, – МОЗ

Джерело:Укрінформ
Вакцинація від COVID-19 в Україні вже почалася, але спочатку щеплення отримають медики та військові. Натомість вчителів МОЗ планує провакцинувати вже до початку нового навчального року.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
До теми Ляшко назвав протипокази до вакцинації від COVID-19
"Те, що стосується освітян, ми повинні це зробити (вакцинувати, – ред.) до початку нового навчального року. Так ми і плануємо зробити", – сказав міністр.
Відомо, що педагогів будуть вакцинувати мобільні бригади прямо в школах, тому їм не потрібно попередньо реєструватись на щеплення.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу