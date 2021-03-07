Вчителів планують вакцинувати від коронавірусу до початку навчального року, – МОЗ
Вакцинація від COVID-19 в Україні вже почалася, але спочатку щеплення отримають медики та військові. Натомість вчителів МОЗ планує провакцинувати вже до початку нового навчального року.
Джерело:Укрінформ
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
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"Те, що стосується освітян, ми повинні це зробити (вакцинувати, – ред.) до початку нового навчального року. Так ми і плануємо зробити", – сказав міністр.
Відомо, що педагогів будуть вакцинувати мобільні бригади прямо в школах, тому їм не потрібно попередньо реєструватись на щеплення.
Коротко про вакцинацію в Україні
- Від початку кампанії вакцинації в країні першу дозу препарату отримали понад 12 тисяч людей.
- Україна вакцинує препаратом Covishield від AstraZeneca, який виробляється в Індії.
- Задля раціонального використання надлишкових доз вакцин в Україні, МОЗ дозволило робити щеплення людям не із пріоритетного списку.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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