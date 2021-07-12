Вчителів обурив тест про цифрову грамотність на порталі Дія: що з ним не так

На порталі "Дія. Цифрова освіта" освітянам пропонують отримати сертифікат за проходження тесту на рівень цифрової грамотності. Проте вчителі заявляють, що цей тест не відповідає своїй темі.

У лютому минулого року президент з тодішнім прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком презентували проєкт "Дія. Цифрова освіта" – державний освітній вебпортал.

До теми Вчителі можуть підвищити свою кваліфікацію за допомогою онлайн-платформи EdWay

Так, вчителі можуть пройти тест на рівень цифрової грамотності й отримати національний сертифікат. Згодом його можна додати до резюме або “похизуватися у соцмережах”, як радять на інтернет-сторінці тесту.

Але вчителі почали колективно обурюватися через цей тест. Мовляв, у багатьох запитаннях обрати одну правильну відповідь майже неможливо, а частина запитань повністю не відповідає темі цифрової грамотності.

Які завдання обурили вчителів

Ті, які не стосуються теми

В одному завданні йшлося про індивідуалізацію навчання для учнів. У запитанні взагалі не йдеться про цифрову грамотність, а лише – про знання щодо організації освітнього процесу.



Скриншот з тесту про цифрову грамотність для вчителів

Інше завдання було про медіаграмотність. Мало того, що там було цілих три правильні відповіді, то ще й це питання стосується медіаграмотності, а не цифрової.



Скриншот з тесту про цифрову грамотність для вчителів

Ті, які мали кілька правильних варіантів відповіді

Було одне запитання про соціальні мережі, де освітяни не змогли вибрати одну правильну відповідь. Там підходять всі варіанти, але обрати потрібно лише одну.

Адже у ХХІ столітті і дорослі, й діти використовують месенджери як для повідомлення актуальної інформації, так і для надсилання фотографій виконаних робіт, проведення опитування тощо.



Скриншот з тесту про цифрову грамотність для вчителів

Було запитання і про ресурси для вчителів, де теж була не одна правильна відповідь. Бо на сьогодні корисну й актуальну інформацію з будь-якої теми можна розміщувати скрізь, а шукати корисну інформацію можна на різних ресурсах.

До того ж, у кожного педагога є власні пріоритети, і якщо один знаходить для себе щось корисне на сайтах освітніх організацій чи закладів освіти, то іншому корисні сайти освітніх онлайн-журналів, блоги чи спільноти у соцмережах.



Скриншот з тесту про цифрову грамотність для вчителів

Тобто, ситуація аналогічна: правильні відповіді всі, а обрати потрібно одну.

Ті, які взагалі не мають правильної відповіді

Ще одне запитання про стосунки вчителів і батьків теж не стосувалося теми цифрової грамотності. Окрім того, у ньому взагалі не було правильної відповіді.

Запитання звучало так: "Батьки написали гнівний пост у соцмережі щодо стилю вашого викладання. Щоб довести їм, що це неправда, ви":

"Напишете достойний коментар у такому ж стилі". (Тобто, допис був гнівний, а коментар має бути у такому ж стилі, тільки достойний?)

"Попросите здобувачів освіти написати позитивні коментарі щодо занять". (Насамперед не варто "затягувати" учнів у конфлікт між батьками й учителями).

"Запросите батьків до себе на заняття з дозволу адміністрації". (Щоб ще раз продемонструвати власний стиль викладання?)

"Розмістите відео- або фотодокази у коментарях до допису".



Скриншот з тесту про цифрову грамотність для вчителів

Зазначимо, що це доволі короткий список запитань, які або не стосуються цифрової грамотності, або у яких неможливо обрати одну правильну відповідь.

Що вчителі думають про цей тест

Освітяни зізнаються, що вже проходили його з колегами, тож наступного дня дуже обурювалися. "Це виніс мозку... Мовчу про об’єктивність", – написала вчителька української мови та літератури Олена Гридасова.

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Водночас педагогиня Галина Похила написала, що їх у школі змусили проходити цей тест. І запитання, на її думку, були безглуздими.

Додам, що запитання про інтерактивну дошку обурило Оксану Федякіну-Іванову, вчительку з Донеччини, адже там багато вчителів не мають її у класах.

Що мене більше, мабуть, обурило – те, що інтерактивна дошка в нас одна у кабінеті інформатики, а запитання про дошку є у всіх вчителів. Насправді як я можу відповісти на це питання, якщо я навіть не торкалася цієї дошки,

– каже вона.

До слова, влітку вчителі йдуть у щорічну відпустку. В цей час, крім відпочинку, можна зайнятися саморозвитком до початку нового навчального року. Ми підготували добірку корисних книг, які стануть у нагоді педагогам.