Перед початком нового навчального року вчителі не здаватимуть тест на коронавірус у примусовому порядку. МОЗ не вбачає у цьому доцільності та необхідності.

Тестування проводитимуть лише у разі появи симптомів або, якщо вчитель є контактною особою до тієї, у кого COVID-19 вже підтвердили. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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Він зазначив, що в примусовому тестуванні всіх вчителів немає необхідності. Зрештою, вчителі не є категорією осіб, які за постановою Кабміну мусять здавати тест на коронавірус.

У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме потребує проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів – його немає,

– повідомив Степанов.

Рекомендації МОЗ до старту нового навчального року

Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко розробили тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у школах в період карантину.

Головне завдання: забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

Для дотримання соціального дистанціювання у школах рекомендовано:

відкрити кілька входів;

збільшити відстань між партами;

для організованого руху коридорами нанести на підлогу спеціальну розмітку;

адаптувати великі приміщення — актові зали та коридори — для потреб навчання;

проводити заняття на відкритому повітрі.

Усі школи потрібно забезпечити засобами для дезінфекції та масками, а також обладнати місця для обробки рук.



Рекомендації МОЗ щодо навчання під час пандемії / Інфографіка 24 каналу