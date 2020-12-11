Директори закладів освіти не можуть вимагати від педагога підтвердження негативного результату тестування завдяки ПЛР-тесту, якщо у нього немає симптомів захворювання на COVID-19 протягом трьох днів.

Згідно зі Стандартом медичної допомоги, визначено лише три критерія завершення амбулаторно-поліклінічного лікування коронавірусу, повідомляє Київська міська організація профспілки працівників освіти.

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Зокрема, вимогати негативний тест на коронавірус не можуть у таких випадках:

за відсутності клінічних проявів захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів;

за відсутності клінічних проявів захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу (в разі позитивного результату на COVID-19 методом ПЛР).

відсутність симптомів COVID-19 за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

Та, у профспілці додають, що за наявності хоча б одного з цих критеріїв педагог може припинити самоізоляцію та лікування.

До слова, уряд ухвалив рішення про запровадження посиленого карантину з 8 до 24 січня. Закладам освіти порадили встановити на цей час канікули заради безпеки дітей. Проте у МОН заявили, що учнів можна навчати дистанційно під час локдауну.