В Україні хочуть навчити вчителів виявляти сім'ї, де діти потерпають від домашнього насильства. Для цього в Офісі Уповноваженого президента з прав дітей створять програму навчання для педагогів.

Тобто вчителів навчатимуть за спеціальною програмою, яка допоможе зрозуміти, хто з учнів потребує допомоги. Про це Микола Кулеба розповів виданню "112".

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За даними Національної поліції, у 2020 році надійшло вдвічі більше повідомлень та заяв про факти домашнього насильства. Зокрема, це і випадки, коли насильство чиниться між дорослими, а дитина є свідком.

Але уявімо, скільки таких звернень не надходить. Ми плануємо проводити роботу із вчителями, буде спеціальна програма навчання, як спілкуватися з дітьми і як виявляти випадки, коли дітям потрібна допомога,

– зазначив Микола Кулеба.

Коли почнуть навчати вчителів Кулеба не уточнив.

Кулеба наголосив, що наразі в Україні працюють 54 групи швидкого реагування на факти домашнього насильства. Вони складаються зі співробітників відділень поліції і патрульних, працюють цілодобово.