Вчителі можуть безкоштовно підвищити кваліфікацію в організації інклюзивного навчання
Джерело:Український інститут розвитку освіти
Учителі початкової школи можуть безкоштовно отримати сертифікат про підвищення кваліфікації з організації інклюзивного навчання після проходження онлайн-програми. Чого навчать педагогів – читайте нижче.
Для проходження програми слід зареєструватись. Інструкція для реєстрації — за посиланням.
До теми Надбавка вчителям і зменшення робочих годин: нововведення про організацію інклюзивного навчання
Навчання відбуватиметься на платформі "МКФ для інклюзивної освіти" дистанційно.
Обсяг онлайн-програми – 30 годин, що відповідає 1 кредиту ЄКТС (система, яка дозволяє кількісно оцінити навчальні програми, дисципліни та навантаження вчителя).
Програма містить:
- міжнародні та вітчизняні стандарти щодо основних засад у сфері забезпечення права на рівний доступ до якісної освіти;
- застосування МКФ (міжнародної класифікації функціонування) для організації інклюзивного освітнього середовища;
- практику активного спостереження для виявлення сильних сторін та потенційних обмежень у навчанні дітей;
- виявлення в освітньому процесі бар’єрів та полегшуючих факторів з допомогою навчального тренажера.
У програмі йдеться про те, що мета інклюзивної освіти – створити умови, за яких кожна дитина зможе навчатись відповідно до повноти своїх можливостей.
Тобто вчителів навчать забезпечувати умови і створювати сприятливе середовище у закладах освіти, і поза їхніми межами на основі партнерства між педагогами, батьками та дітьми.
Чого навчать вчителів
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться:
- здатність до критичного мислення;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність вчитися і оволодівати знаннями з метою реагування на виклики в професії;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення;
- здатність аналізувати та запобігати проблемам;
- здатність до міжособистісної взаємодії з учнями;
- здатність до цінування та поваги багатоманітності;
- здатність діяти відповідально та свідомо.
- навички спостереження за дитиною під час різних видів діяльності та участі з метою формування цілісного бачення особистості;
- навички фіксувати (відзначати) сильні сторони дитини, її потенціал, а також труднощі у діяльності та участі;
- навички виявлення бар’єрів у навколишньому середовищі, які можуть заважати повній та ефективній участі дитини в житті школи/класу та навчальному процесі нарівні з іншими;
- здатність забезпечувати участь та діяльність усіх учнів під час викладання навчальних предметів в умовах інклюзивного навчання;
- здатність створювати безпечне, безбар’єрне, інклюзивне освітнє середовище для усіх здобувачів дошкільної та початкової освіти та їхніх батьків на основі використання МКФ.
- орієнтуватись на потреби учня в освітньому процесі;
- забезпечувати виховання на цінностях в умовах інклюзивного навчання.
До слова, уряд планує скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.