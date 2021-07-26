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До теми Надбавка вчителям і зменшення робочих годин: нововведення про організацію інклюзивного навчання

Навчання відбуватиметься на платформі "МКФ для інклюзивної освіти" дистанційно.

Обсяг онлайн-програми – 30 годин, що відповідає 1 кредиту ЄКТС (система, яка дозволяє кількісно оцінити навчальні програми, дисципліни та навантаження вчителя).

Програма містить:

міжнародні та вітчизняні стандарти щодо основних засад у сфері забезпечення права на рівний доступ до якісної освіти;

застосування МКФ (міжнародної класифікації функціонування) для організації інклюзивного освітнього середовища;

практику активного спостереження для виявлення сильних сторін та потенційних обмежень у навчанні дітей;

виявлення в освітньому процесі бар’єрів та полегшуючих факторів з допомогою навчального тренажера.

У програмі йдеться про те, що мета інклюзивної освіти – створити умови, за яких кожна дитина зможе навчатись відповідно до повноти своїх можливостей.

Тобто вчителів навчать забезпечувати умови і створювати сприятливе середовище у закладах освіти, і поза їхніми межами на основі партнерства між педагогами, батьками та дітьми.

Чого навчать вчителів

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться:

здатність до критичного мислення;

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

здатність вчитися і оволодівати знаннями з метою реагування на виклики в професії;

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення;

здатність аналізувати та запобігати проблемам;

здатність до міжособистісної взаємодії з учнями;

здатність до цінування та поваги багатоманітності;

здатність діяти відповідально та свідомо.

навички спостереження за дитиною під час різних видів діяльності та участі з метою формування цілісного бачення особистості;

навички фіксувати (відзначати) сильні сторони дитини, її потенціал, а також труднощі у діяльності та участі;

навички виявлення бар’єрів у навколишньому середовищі, які можуть заважати повній та ефективній участі дитини в житті школи/класу та навчальному процесі нарівні з іншими;

здатність забезпечувати участь та діяльність усіх учнів під час викладання навчальних предметів в умовах інклюзивного навчання;

здатність створювати безпечне, безбар’єрне, інклюзивне освітнє середовище для усіх здобувачів дошкільної та початкової освіти та їхніх батьків на основі використання МКФ.

орієнтуватись на потреби учня в освітньому процесі;

забезпечувати виховання на цінностях в умовах інклюзивного навчання.

До слова, уряд планує скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.