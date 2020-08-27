Профспілка звернулася до уряду щодо захисту та страхування вчителів від коронавірусу у період навчання під час пандемії, адже вони у підвищеній зоні ризику. Освітяни також вимагають збільшити фінансування освітньої галузі на період карантину.

Відповідне звернення Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки надіслав до Кабміну, Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВР Сергія Бабака та т. в. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, йдеться на офіційному сайті профспілки.

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У ньому освітяни просять забезпечити державний захист педагогам та іншим працівникам закладів освіти, які мають навчати дітей в умовах карантину.

Адже на вчителів зараз покладено ще й завдання організувати за необхідності дистанційне навчання, комунікувати з учнями та їхніми батьками тощо. А це призводить до складності та напруженості у роботі.

До того ж, освітяни наголосили, що вчителі перебувають у підвищеній зоні ризику захворювання на COVID-19. Бо вони мають постійний та тривалий контакт з вихованцями та учнями закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти та їхніми батьками.

Профспілка просить уряд вжити таких заходів:

збільшити фінансування освітньої галузі на період карантину та не допустити поширення коронавірусу, а також якнайшвидше запровадити цільову державну освітню субвенцію;

запровадити обов’язкове державне страхування працівників закладів освіти на випадок захворювання на COVID-19 та розробити відповідний порядок його здійснення;

прийняти рішення про спрямування коштів спеціально створеного Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками на період дії карантину на фінансування потреб закладів освіти;

повернути МОН вилучених з його бюджетних програм до цього фонду видатків в обсязі понад 4,9 мільярда гривень, згідно з законом про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

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За рекомендаціями МОЗ, педагоги, які навчають учнів у "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні дотримуватися відповідної дистанції, але викладати свій предмет вони можуть без масок. Натомість в помаранчевих регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують проводити урок у захисних щитках. Допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу. Якщо в них температура вище ніж 37,2°C, їм заборонено буде працювати.



Правила роботи працівників освітніх закладів на період карантину / Інфографіка 24 каналу