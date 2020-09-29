Багато українських вчителів на час виборів стають членами виборчих комісій. Так, у Профспілці наголосили, що педагоги, які братимуть участь у роботі виборчих комісій, зможуть отримати гарантії і компенсації. Розмір оплати праці визначатиме уряд.

Про це повідомили юристи Профспілки працівників освіти і науки, передає видання Osvita.ua.

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Згідно з Виборчим кодексом, на час роботи на виборах на членів виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників, які виконують державний або громадський обов’язок у робочий час.

Юристи запевнили, що члени виборчої комісії (зокрема, і педагоги) звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час виборів.

Зазначимо, що розмір оплати праці для них буде визначати Кабінет Міністрів України, але він не може бути меншим за середню заробітну плату за основним місцем роботи.

До слова, через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, школярі можуть отримати позапланові канікули, адже саме в закладах освіти часто влаштовують виборчі дільниці та комісії.