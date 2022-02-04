Вчителі та вихователі у Чернігові подали 18 позовів до суду через відсторонення

Працівники шкіл і садочків Чернігова подали до судів 18 позовів на директорів закладів. Усе через їх відсторонення від роботи без щеплення проти коронавірусу.

Начальник міського управління освіти Василь Білогура наголосив, що наразі суди розглянули сім справ.

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Рішення у всіх ухвалили на користь відсторонених. Їх мають допустити до роботи і виплатити компенсацію за вимушений прогул.

Що вирішив суд у справах педагогів

Вчитель-логопед дитячого садочка №53 Марина Кошельник теж виграла суд. 28 січня Деснянський суд міста скасував наказ про відсторонення і призначив виплатити зарплату виховательці.

Вже 31 січня жінка повернулася на роботу. Сума компенсації, яку їй мають виплатити, становить близько 16 тисяч гривень. Марина Кошельник розповіла, що на момент відсторонення вона була вакцинована, але відмовилась надавати закладу освіти довідку про це.

Я маю право на медичну таємницю, і я відмовилась надавати цю інформацію… В суді було ці дані надано, відповідно, автоматично медична моя таємниця, сенс про неї далі не казати, якщо в суді я це підтвердила, то я вже вийшла на роботу,

– сказала вона.

Намагається визнати незаконним і скасувати наказ про відсторонення, а також стягнути зарплату і психолог дитячого садка №7 Любов Радченко.

"Ця вакцина не занесена до переліку обов’язкових. Це рекомендоване щеплення. Я не антивакцинатор. Я роблю щеплення від грипу, дитину вакциную і всі щеплення є. Але оцей примус, який є зараз, я проти, тому й подала до суду", – сказала вона.

Додамо, що з 8 листопада від роботи відсторонили невакцинованих освітян та держслужбовців. У Чернігові це були 218 освітян. Люди вважали це незаконним і почали звертатися до судів. Загальна сума компенсацій, які намагаються відсудити освітяни, поки невідома.

До слова, відсторонені через відсутність вакцинації вчителі подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення школи. Проте далеко не всіх педагогів повертають на роботу. Наприклад, нещодавно суд на Івано-Франківщині відмовився поновлювати на роботі невакциновану вчительку.

А раніше суд на Рівненщині також відмовив у задоволенні двох позовів вчителів, які хотіли скасувати наказ про відсторонення.