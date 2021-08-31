Вчителі на Сумщині просять батьків замість букетів на 1 вересня перерахувати гроші хворій дитині
Джерело:фейсбук школи №4 у Шостці
У місті Шостка на Сумщині вчителі закликають врятувати життя онкохворій 13-річний школярці. Для цього педагоги з кількох шкіл відмовитись від букетів на 1 вересня та просять батьків переказали ці гроші на лікування дитини.
У 13-річної дівчинки діагностували первинну медіастинальну В-великоклітинну лімфому IV-ї стадії, з інвазією легень та судин грудної порожнини. Наразі дівчинці потрібне дороговартісне лікування.
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Тому вчителі кількох міських шкіл закликали батьків не дарувати їм квітів на 1 вересня, а переказати ці кошти на лікування дитини.
У цьому році школа долучається до Всеукраїнської акції добра "Благодійність замість квітів". Дуже прошу допомогти фінансово на лікування від онкології учениці школи №8, 13-річній Софійці Гончаренко. Кошти на лікування можна передати через своїх класних керівників чи переказати на карту особисто,
– повідомили на сторінці школи №4.
Відомо, що у школах №13 та №8 педагоги також відмовились від квітів, закликавши врятувати життя 13-річної дитини.
До слова, Міністерство охорони здоров’я пропонує розглянути різні варіанти організації початку нового навчального року. Окрім того, важливо дотримуватися протиепідемічних заходів. "Традиційні лінійки та урочистості 1 вересня не є обов’язковими, але школи можуть проводити такі святкові заходи", – додали в МОЗ.
Текст публікації на сторінці школи:
Дорогі батьки, дорогі гості нашої рідної ЗОШ №4. У цьому році школа також долучається до всеукраїнської акції добра "Благодійність замість квітів". Тому просимо допомогти фінансово на лікування від онкології родині учениці школи 8, 13-річній Софійці Гончаренко.
Кошти на лікування можна передати через своїх класних керівників чи переказати на карту особисто. Номер картки мами Софії Гончаренко Людмили – 5168757415563107.